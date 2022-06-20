«Слетел с катушек». Терорист Гіркін відкрито висміяв соратника Путіна

Колишній соратник Путіна тепер висміює своїх екскерівників

Гіркін висміяв Дмитра Медведєва

Колишній ватажок терористичного угруповання «ДНР» Ігор Гіркін сказав, що Дмитро Медведєв «злетів з катушок».

Гіркін на своєму Telegram-каналі процитував главу Мюнхенської конференції з безпеки Кристофа Хойсгена, а в кінці поглузував із соратника Путіна.

«Медведев сегодня — клоун. Извините, что я должен произнести это вслух», — заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя высказывания слетевшего с катушек Димона», – написав Гіркін.

Нагадаємо, напередодні глава Мюнхенської конференції з безпеки на міжнародному симпозіумі назвав Дмитра Медведєва клоуном.

Раніше терорист Гіркін поглумився з російського генерала, який отримав нове звання.

Раніше Стрєлков видав план Путіна як попередити масову еміграцію. За словами Гіркіна, це напряму стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження, який схвалили напередодні. Він зазначив, що у країні вже вводять заборону на зняття готівки з розрахункових рахунків.