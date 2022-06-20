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    Події в Україні

    Суд заборонив ОПЗЖ

    ОПЗЖ - це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку - Суд заборонив ОПЗЖ
    ОПЗЖ - це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку
    фото з відкритих джерел

    Майно політсили передано на користь держави

    Восьмий апеляційний адміністративний суд 20 червня задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя». Про це повідомляє пресслужба Руху «Чесно».

    Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка. Також, це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи.

    Через те, що суд не допустив журналістів до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду. Формально всі засідання по забороні партій є відкритим, втім на більшість з них журналістів не допускають без пояснення причин або ж посилаються на карантинні обмеження.

    За рішенням суду щодо партії ОПЗЖ, майно цієї політсили передано на користь держави. Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

    Таким чином, ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія із справді значним представництвом у місцевих радах.

    Як повідомлялося, суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова. Нагадаємо, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок».

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    Теги: росія окупанти СБУ суд Опозиційний блок війна партії Україна окупація #stoprussia
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    Суд заборонив ОПЗЖ