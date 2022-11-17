У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури

Під натиском ЗСУ окупанти відступають на Херсонщині

У Каховському районі Херсонщини російські окупанти посилил фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Також Генштаб інформує, що російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.

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Крім того, за поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента РФ присвоєно так звані «почесні звання» містам Горлівка та Маріуполь.

Як повідомлялося, кілька днів тому українська авіація завдала удару по зосередженню російської техніки у Каховському районі Херсонської області.

Російські загарбники повідомили, що під наступом ЗСУ окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки.