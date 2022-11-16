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Джанкой під щільними обстрілами: в окупованому Криму пролунали вибухи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Джанкой під щільними обстрілами: в окупованому Криму пролунали вибухи (відео)
У Джанкої знаходилось близько 80 одиниць ворожої техніки
фото ілюстративне

На аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої відбулась «бавовна»

В окупованому Джанкої лунають вибухи. Місцеві пабліки повідомляють про влучання у аеродром в тимчасово окупованому Джанкої. За наявною інформацією там знаходилось близько 80 одиниць ворожої техніки, серед них тактична і стратегічна авіація.

Офіційної інформації щодо вибухів поки що немає.

Раніше Маляр повідомила, скільки населених пунктів у листопаді на півдні визволили ЗСУ.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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Теги: Крим обстріл ЗСУ війна

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