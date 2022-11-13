ЗСУ вдарили по скупченню техніки РФ біля Каховки

В ОК «Південь» повідомляють, що загрози ракетних ударів, застосування ворогом дронів-камікадзе цілком реальні

У Чорному морі зберігається висока ймовірність застосування ворогом ракетних ударів

Українська авіація завдала удару по зосередженню російської техніки у Каховському районі Херсонської області. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Нашою авіацією завдано удару по районах зосередження ворожої техніки у Каховському районі», – зазначив Назаров.

За словами спікера командування, угруповання в Чорному морі в цей час складається з 14 кораблів, ворог тримає ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами, готовими до використання.

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«Загрози ракетних ударів, застосування ворогом дронів-камікадзе і обстріли прилеглих до лінії фронту територій цілком реальні та мають високий ступінь реалізації», – сказав Назаров.

Нагадаємо, триває двісті шістдесят третя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.