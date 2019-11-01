Україні варто готуватися до потужного землетрусу



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У разі початку сейсмічної активності людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні, бо можуть обвалитися сходи

Сейсмолог наголосив, що найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатських гір і захід Одеської області

Сейсмічна активність на Закарпатті трапляється, як правило, раз в 100-120 років. Останні поштовхи були зафіксовані в 1908 році.

За словами члена кореспондента НАН України Олександра Кендзери, найближчим часом може відбутися досить потужний землетрус, повідомляє Сегодня.

«Закарпаття - сейсмічно активний регіон, де магнітуда катастрофи може досягати 8 балів. Людям вже сьогодні треба готуватися до цієї надзвичайної події, оскільки передбачити її неможливо: поштовхи можуть початися в будь-який момент», - стверджує Кендзера.

Сейсмолог наголосив, що найнебезпечнішими ділянками нашої країни вважаються район Зони Вранча - Карпатських гір і захід Одеської області.

«Там були зафіксовані землетруси інтенсивністю 6-7 балів за 12-бальною шкалою. Епіцентри знаходилися в Сваляві, Мукачеві, Ужгороді. Також сейсмічна активність була помічена і в Прикарпатті. Поштовхи силою 6 балів були в Заліщиках та Кам'янці-Бузькій», - повідомив науковець.

Центральна і східна частини України менш схильні до землетрусів. Тут поштовхи не перевищували позначку 5 балів.

Кендзера зазначає, щоб біда не завдала істотної шкоди в майбутньому, треба будувати «правильні» будинки у «правильних» місцях.

У разі початку сейсмічної активності населенню потрібно відразу ж сховатися в дерев'яних будівлях, оскільки вони набагато безпечніше цегляних. Людям, які проживають на першому або другому поверсі, можна вийти на вулицю, тоді як іншим краще перечекати землетрус в приміщенні. Спускатися не варто: сходи в будь-який момент можуть обвалитися.

У приміщенні варто стояти подалі від вікон і стін, щоб не поранитися осколками. Також потрібно уникати великих меблів або техніки, що може впасти на вас.

Нагадаємо, 29 вересня цього року на Закарпатті стався землетрус. Поштовхи були зафіксовані у районі села Колочава 28 вересня о 15.43.

Як повідомлялося раніше, в столиці Албанії Тирані, а також в портовому місті Дуррес 21 вересня стався найсильніший землетрус в країні за 30 років. За інформацією очевидців, Албанію трясло недовго, близько 20 секунд. У Дурресе землетрус сильно пошкодило один багатоквартирний будинок, з шостого поверху якого пішла тріщина. В результаті землетрусу загинули 105 осіб.