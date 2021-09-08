У Мексиці стався потужний землетрус, є загроза цунамі

Землетрус стався за сім миль на південний захід від Акапулько ввечері 7 вересня

Щонайменше одна людина загинула внаслідок землетрусу

Землетрус магнітудою 7,4 зафіксувала Геологічна служба США на півдні Мексики. Внаслідок землетрусу поблизу Акапулько загинула щонайменше одна людина. 1,6 мільйона людей залишилися без електроенергії у Мехіко та штатах Мексика, Герреро, Оахака та Морелос. Про це повідомляє The New York Times.

Національна сейсмологічна служба Мексики заявила, що землетрус стався за сім миль на південний захід від Акапулько ввечері 7 вересня.

Для мексиканського штату Герерро на західному узбережжі країни оголошено загрозу цунамі, вказує сервіс попередження про цунамі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Агентство з питань цивільного захисту штату Герреро, де знаходиться Акапулько, заявило, що землетрус призвів до перебоїв у подачі електроенергії та телефонного зв'язку.

Федеральна комісія з електроенергетики заявила, що 1,6 млн споживачів залишилися без електроенергії в Мехіко та штатах Мексика, Герреро, Оахака та Морелос.

У поліції повідомили, що у столиці Мексики лінії електропередач та будівлі розгойдувалися протягом декількох секунд і мешканці вибігали на вулицю в пошуках безпечного місця.

Губернатор штату Герреро Гектор Астуділло повідомив, що одна людина загинула у муніципалітеті Коюка-де-Бенітес на захід від Акапулько, коли на неї впав стовп. Він додав, що надходили повідомлення про падіння каменів і зсуви землі, а також про обвалення стін.

Минулого року на тихоокеанському узбережжі Мексики у штаті Оахака стався землетрус магнітудою 7,5 балів під час якого загинули щонайменше шість людей і було пошкоджено близько 500 будинків. У 2017 році в Мексиці був сильний землетрус, внаслідок якого були зруйновані будівлі та загинули десятки людей.