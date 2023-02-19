У Карпатах випало майже два метри снігу: фото

Рятувальники закликали українців дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами

Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, у горах зберігаються складні погодні умови.

«Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу», – заявили в ДСНС.

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Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.

Раніше овідомлялося, що в Україні 19 лютого погіршиться погода. Так, на Закарпатті очікують значний дощ, а у Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).