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У Карпатах випало майже два метри снігу: фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Карпатах випало майже два метри снігу: фото
У Карпатах сніжно
фото: ДСНС України

Рятувальники закликали українців дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами

Сьогодні, 19 лютого, в Карпатах було зафіксовано майже двохметровий шар снігу. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Карпатах випало майже два метри снігу: фото фото 1

За даними рятувальників, у горах зберігаються складні погодні умови.

«Сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу», – заявили в ДСНС.

У Карпатах випало майже два метри снігу: фото фото 2

Крім того, рятувальники закликали українців не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами.

Раніше овідомлялося, що в Україні 19 лютого погіршиться погода. Так, на Закарпатті очікують значний дощ, а у Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Теги: державна служба рятувальники

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