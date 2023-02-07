Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого

Пів України охопить невеликий сніг

У вівторок, 7 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Практично пів України вкриє невеликий сніг. Температура вночі опуститься до 9° морозу (у Карпатах – до 17° морозу). Вдень подекуди прогріється до 0°. На дорогах місцями ожеледиця.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і Вінницькій областях, а також у частині південних областей і Криму впаде невеликий сніг. На решті території істотних опадів не спостерігатиметься.

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На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 4-9° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 0° до 5° морозу. На Закарпатті тумпература вночі опуститься до 15° морозу. У Карпатах вночі стовпчики термометра впадуть до 12-17° морозу, а вдень триматимуться на рівні 5-10° морозу.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 7 лютого буде хмарно, але з проясненнями. Впаде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

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Вітер пануватиме північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9° морозу, а вдень від 0° до 5° морозу. У Києві вночі обіцяють 6-8° морозу, а вдень – 1-3° морозу.