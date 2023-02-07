Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого
7 лютого подекуди температура опуститься до -17°
фото: Pixabay

Пів України охопить невеликий сніг

У вівторок, 7 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Практично пів України вкриє невеликий сніг. Температура вночі опуститься до 9° морозу (у Карпатах – до 17° морозу). Вдень подекуди прогріється до 0°. На дорогах місцями ожеледиця. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно, але з проясненнями. У західних, північних і Вінницькій областях, а також у частині південних областей і Криму впаде невеликий сніг. На решті території істотних опадів не спостерігатиметься.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме 4-9° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 0° до 5° морозу. На Закарпатті тумпература вночі опуститься до 15° морозу. У Карпатах вночі стовпчики термометра впадуть до 12-17° морозу, а вдень триматимуться на рівні 5-10° морозу.

Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 7 лютого буде хмарно, але з проясненнями. Впаде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер пануватиме північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9° морозу, а вдень від 0° до 5° морозу. У Києві вночі обіцяють 6-8° морозу, а вдень – 1-3° морозу.

 

 

 

 

 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого
Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого
Мінреінтеграції повідомило, скільки в Україні  внутрішньо переміщених осіб
Мінреінтеграції повідомило, скільки в Україні  внутрішньо переміщених осіб
На Харківщині виписалися з лікарні підлітки, які підірвалися на міні
На Харківщині виписалися з лікарні підлітки, які підірвалися на міні
На Львівщині хлопчик на санках загинув під колесами «швидкої»
На Львівщині хлопчик на санках загинув під колесами «швидкої»
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»
Українські прикордонники отримали 50 дронів DJI Mavic 3 від «Сталевого фронту»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
48K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
43K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
24K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
19K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)

Новини

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Вчора, 15:16

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту