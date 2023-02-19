Походи краще відкласти: у горах зберігається сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека зберігатиметься протягом 19-20 лютого

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку 19-20 лютого, тож похід у гори краще відкласти. Про це повідомляє ДСНС.

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«19-20 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», – йдеться у повідомленні.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також писав, що зранку 19 лютого на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 17 м/с., хуртовина, падає сніг. Температура повітря -5°С.

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Раніше овідомлялося, що в Україні 19 лютого погіршиться погода. Так, на Закарпатті очікують значний дощ, а у Карпатах буде значний сніг, пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).