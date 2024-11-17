У Херсоні окупанти скинули вибухівки з дронів. Двоє людей загинуло
Наразі правоохоронці документують ці злочини
На Херсонщині двоє цивільних людей загинули внаслідок дронової атаки. Про це повідомляють на сторінці Херсонської обласної прокуратури в соцмережах.
За даними слідства, 17 листопада російські військові вкотре скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні. Водій отримав травми, несумісні з життям. Його особу наразі встановлюють.
Також у цей день, близько 11:00, військові армії РФ скинули вибухівку з дрона в Антонівці. Внаслідок вибуху снаряда загинула 51-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
Наразі правоохоронці документують ці злочини.
Нагадаємо, що 17 листопада Росія випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. Влучання зафіксували у кількох містах. Є поранені та загиблі.
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