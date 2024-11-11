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Українські хакери нагадали росіянам про другу річницю звільнення Херсона

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українські хакери нагадали росіянам про другу річницю звільнення Херсона
Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року
фото: СтратКом ЗСУ, Facebook

Особисті дані військових РФ, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури

Українські хакери зламали 14 сайтів російських компаній. Як повідомляє Стратком Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, акція була присвячена другій річниці звільнення Херсона від російських окупантів.

Повідомляється, що об’єктами атаки стали виконавці організованих окупаційною адміністрацією робіт з будівництва укріплень у тимчасово окупованому місті та ЗМІ, які виправдовували путінську агресію.

Особисті дані військових РФ, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури.

Нагадаємо, Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов 11 листопада 2023 року привітав жителів Херсона з першою річницею звільнення міста від російських загарбників.

Українські хакери 1 листопада отримали доступ до мовлення низки російських телекомпаній. Приблизно 40 хвилин в етері транслювалася правда про війну в Україні та заклики до окупантів здаватися в полон. Про це повідомив проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Хочу жить». Російські глядачі дивилися відео, яке об'єктивно зображує реалії війни в Україні. На одному ролику, зокрема, було продемонстровано нарізку кадрів загибелі російських окупантів завдяки влученню FPV-дронів, а також внаслідок самогубств на полі бою.

Також кіберфахівці ГУР 1 листопада здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму.  

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Теги: Херсон хакер звільнення

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