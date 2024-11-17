120 ракет і 90 дронів. Зеленський повідомив деталі російського обстрілу

Зеленський: Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення

Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні

У ніч на 17 листопада під час масованого обстрілу російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди» та ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «циркони», «іскандери», «кинджали». Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей», – повідомив Зеленський.

За його словами, ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

«На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення», – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував всій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, авіації – пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив пізніше міський голова Києва Віталій Кличко.