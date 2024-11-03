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Окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну» – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну» – Центр нацспротиву
Окупанти готують вчителів для виявлення проукраїнських школярів
фото з відкритих джерел

З Херсонщини у Росію відправляють педагогів на кількатижневі курси

Російські окупанти запустили пілотний проєкт з підготовки вчителів-«наставників» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього місцевих педагогів-колаборантів групами відправляють до Москви на кількатижневі курси, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що відповідну кваліфікацію вже отримали вчителі-колаборанти з Чаплинської середньої школи №1.

За інформацією ЦНС, серед основних завдань для вчителів-«наставників» – уміння виявляти «неблагонадійних» учнів, тобто тих, хто підтримує проукраїнські погляди, а також активне сприяння асиміляції українських дітей.

«Практика проведення семінарів у школах на ТОТ України з метою виявлення дітей, «які можуть підтримувати Україну», не нова. Протягом літа місцеві вчителі проходили обов’язкові тренінги для цієї мети», – йдеться у повідомленні.

Частина українців продовжують ходити до церкви, яка асоціюється з РПЦ, при цьому є колаборанти і люди, які здають українські позиції, та ті, які вважають, що можна домовитися «з Росією, що є хороші росіяни». Про це сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Раніше ЦНС повідомляв, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта. 

Нагадаємо, у ворожій військовій частині, що базується в тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». 

Крім того, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

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Теги: окупанти опалення росіяни окупація росія педагог війна Україна

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Окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну» – Центр нацспротиву
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