Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян

Упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області

Окупанти влаштували потужну атаку по одному з районів Херсона вдень 6 листопада. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Дніпровський район Херсона – під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю», – попередив він.

Нагадаємо, влада Херсонщини повідомила, що упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області. Людей закликають до евакуації до безпечних районів, жителі просять захистити їхні населені пункти системами РЕБ, а російська влада продовжує відкидати звинувачення в агресії проти мирного населення України.

28 жовтня росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених. Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі. Пошкоджено дах, вікна.

Увечері 3 листопада російська окупаційна армія здійснила масовані авіаційні удари по Харкову та передмістю. Унаслідок цього постраждали 15 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. Минулося без постраждалих. У селі Питомник Дергачівської громади внаслідок авіаатаки горів житловий будинок.