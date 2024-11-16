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Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни масовано атакують Херсон дронами: влада звернулася до містян
Дніпровський район Херсона – під масованою атакою російських дронів
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області

Окупанти влаштували потужну атаку по одному з районів Херсона вдень 6 листопада. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Дніпровський район Херсона – під масованою атакою російських дронів. Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю», – попередив він.

Нагадаємо, влада Херсонщини повідомила, що упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області. Людей закликають до евакуації до безпечних районів, жителі просять захистити їхні населені пункти системами РЕБ, а російська влада продовжує відкидати звинувачення в агресії проти мирного населення України.

28 жовтня росіяни обстріляли багатоповерхівки у Центральному районі Херсона, пошкоджені дах, вікна, обійшлося без вбитих і поранених.  Після 15.00 російськими окупаційними військами було завдано кілька ударів по багатоповерхівках у Центральному районі. Пошкоджено дах, вікна.

Увечері 3 листопада російська окупаційна армія здійснила масовані авіаційні удари по Харкову та передмістю. Унаслідок цього постраждали 15 осіб. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 21:00 зафіксовано влучання у лісосмузі у Шевченківському районі Харкова. Минулося без постраждалих. У селі Питомник Дергачівської громади внаслідок авіаатаки горів житловий будинок

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Теги: прокуратура армія військові Херсон будинок влада населення росіяни

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