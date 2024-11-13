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Росіяни атакували дроном «швидку» під час евакуації поранених на Херсонщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни атакували дроном «швидку» під час евакуації поранених на Херсонщині
Під час атаки медичні працівники не постраждали
фото: Олександр Прокудін, Telegram

Випадки, коли ворог атакує машини «екстренки», – непоодинокі

У Станіславі у Херсонській області російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль швидкої допомоги, що евакуював поранених. Про це повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

«У Станіславі росіяни атакували з БпЛА автівку «швидкої», яка евакуювала поранених. Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Коли бригада «екстренки» транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона», – повідомив Прокудін у Telegram.

З його слів, внаслідок ворожого удару машина – знищена.

«Дивом медичні працівники не постраждали», – зазначив голова ОВА.

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У Станіславі росіяни атакували з БпЛА автівку «швидкої», яка евакуювала поранених
фото: Олександр Прокудін, Telegram

Прокудін додав, що випадки, коли ворог атакує машини «екстренки», – непоодинокі. 

Так, у Кіндійці російські окупанти обстріляли карету швидкої допомоги, яка прибула на виклик до пораненого чоловіка після атаки дрона, що скинув вибухівку. Про це поінформували у Херсонській міській військовій адміністрації.

18 жовтня у Херсоні росіяни з дрона обстріляли працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали пʼятеро людей.  

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Теги: Херсонщина Україна машини автомобіль ворог поранення росіяни обстріл

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