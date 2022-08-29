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Вибухи в Херсоні: ЗСУ, ймовірно, знову влучили по Антонівському мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи в Херсоні: ЗСУ, ймовірно, знову влучили по Антонівському мосту
Над Антонівським мостом підіймається дим
скрін з відео

Українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України

У тимчасово окупованому Херсоні прогриміла низка вибухів. Telegram-канали повідомляють, що у районі Антонівського мосту підіймається дим.

Антонівський міст – це шляхопровід, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 метрів, загальна ширина – 25 метрів, ширина проїзної частини – 20,5 метра. 

Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області 26 серпня.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

Теги: війна Антонівський міст Херсон

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