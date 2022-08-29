В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Федоров пообіцяв «гарячу» ніч для російських окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«У Мелітополі знову чутно вибухи», – заявив Федоров.

За його словами, ніч обіцяє бути «гарячою» для російських окупантів.

«Чекаємо на підтвердження чергових влучань по позиціях русні», – додав Федоров.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.