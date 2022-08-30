У російському Бєлгороді пролунали два потужні вибухи

У Бєдгороді місцеві повідомили про вибухи

Також утворилися величезні черги на залізничному вокзалі Бєлгорода

У російському місті Бєлгород вечері, 29 серпня, місцеві жителі чули звуки вибухів в районі аеропорту. Про це повідомили місцеві пабліки.

Місцеві жителі повідомляють, що вони 23:30 чули звуки вибухів у районі місцевого аеропорту. Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

«Щось дуже голосно хлопнуло», – пишуть очевидці.

Разом з тим у пабліках з'явилося відео можливого «прильоту» у Бєлгороді.

Також у Tеlegram-каналах показали величезні черги на залізничному вокзалі Бєлгорода. Люди нібито намагаються виїхати у бік Москви.

Російські ЗМІ пояснюють, що вибухи у Бєлгороді та черга на вокзалі ніяк не пов'язані між собою.

«Повідомляється, що це черга охочих виїхати до Москви, які зібралися через те, що на вокзалі було відкрито лише один вихід до поїзда, який вирушав за 15 хвилин», – пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про серію вибухів у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.