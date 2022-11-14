Данілов закликає українців не поспішати з поверненням на деокуповану Херсонщину

Данілов наголосив, що рашисти перед відступом з Херсонщини провели масштабні мінування

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, на деокупованій території Херсонщини є ризики для цивільного населення. Він уточнив, що на правому березі Дніпра впродовж тижня Сили оборони України звільнили 179 населених пунктів на більш як 4,5 тис. кв. км.

«На кожному квадратному метрі треба провести дослідження, зрозуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Аби зберегти життя нашого цивільного населення, є велике прохання не поспішати повертатися додому. Обов’язково повернуться всі, хто має бажання, але поки що треба невеликий час почекати», – зазначив секретар РНБО.

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Данілов наголосив, що рашисти перед відступом з Херсонщини провели масштабні мінування.

«Більше того, ми не виключаємо, що на цій території залишаються фугаси», – додав Данілов.

Додамо, раніше Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.