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Окупанти масовими обстрілами знеструмили Херсон

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти масовими обстрілами знеструмили Херсон
Рашисти пошкодили електромережі Херсона
фото ілюстративне

Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електрику у домівки херсонців

Унаслідок обстрілу з боку російських загарбників у Херсоні пошкоджено електромережі, місто залишилося без світла. Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у Телеграмі.

«Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла», – написав він.

Очільник області додав, що ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електрику у домівки херсонців.

Окупанти масовими обстрілами знеструмили Херсон фото 1

Нагадаємо, 1 грудня рашисти 12 разів гатили по Херсону, внаслідок чого загинула одна людина.

Відзначимо, вчора Янушевич повідомив, що у Херсоні відновили електропостачання для понад 100 тис. побутових споживачів, світлом забезпечили 75% міста.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Теги: Херсон обстріл енергетика росія війна

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