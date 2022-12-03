Окупанти масовими обстрілами знеструмили Херсон

Ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електрику у домівки херсонців

Унаслідок обстрілу з боку російських загарбників у Херсоні пошкоджено електромережі, місто залишилося без світла. Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у Телеграмі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські загарбники обстріляли Херсон – пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла», – написав він.

Очільник області додав, що ремонтні бригади енергетиків вже стали до роботи, аби повернути електрику у домівки херсонців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 1 грудня рашисти 12 разів гатили по Херсону, внаслідок чого загинула одна людина.

Відзначимо, вчора Янушевич повідомив, що у Херсоні відновили електропостачання для понад 100 тис. побутових споживачів, світлом забезпечили 75% міста.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.