Зеленський пояснив, як держава компенсує зруйноване житло

Подати заявку на компенсацію за втрату житла тепер можна у «Дії»

Зеленський пообіцяв, що держава компенсує українцям «кожен метр» зруйнованого житла

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що держава обов’язково компенсує кожен метр нерухомості, яку громадяни втратили через вторгнення Росії. Про це Зеленський заявив у черговому відеозверненні.

Зеленський заявив, що із сьогоднішнього дня працюватиме новий функціонал у «Дії», і вже можна подати заявку на відшкодування втрати будинку чи квартири.

«Також є важлива новина від наших урядовців. Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу «Дія». Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у «Дії». Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал у «Дії» достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом», – розповів президент.

Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості, наголосив Зеленський.

Крім того, урядовці сьогодні розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців із районів бойових дій.

З початком повномасштабного російського вторгнення робота Фонду держмайна не зупинилася та суттєво розширилась у відповідь на нові виклики.

На кінець березня 2022 року збитки України від російського вторгнення сягнули $565 млрд. Як зазначила перша віцепрем'єрка-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко, структура руйнувань виглядає так:

$119 млрд – втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже вісім тис. км доріг, десятки залізничних станцій, аеропортів);

$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

$90,5 млрд – втрати цивільного населення (10 млн кв. м житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб);

$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

$48 млрд – втрати державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також: