РФ не відводить війська від Києва, а передислоковує для наступу на інші райони – Пентагон

Не потрібно «обманювати себе заявами Росії» нібито про відведення військ

За даними Міністерства оборони США, незважаючи на те, що невелика кількість російських військ відійшла від Києва за останній день, однак це не можна назвати деескалацією. Про це на брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, передає CNN.

За словами Кірбі, Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України. Він додав, що не потрібно «обманювати себе заявами Росії» нібито про відведення військ.

«Ми вважаємо, що це переміщення, а не реальне відведення, і що ми всі повинні бути готові до великого наступу на інші території України. Це не означає, що загроза Києву закінчилася. Ніхто не повинен обманювати себе недавніми заявами Кремля про те, що він раптом скоротить військові атаки під Києвом, або будь-якими повідомленнями про те, що він збирається вивести всі свої сили», – сказав Кірбі.

Він додав, що сили РФ переміщення рухаються більш на північ, але про кінцеве призначення окупантів невідоме.

«Ми оцінюємо, що це, швидше за все, перепозиціонування, яке буде використано деінде в Україні. Де саме, ми не знаємо», – сказав він.

Нагадаємо, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, Росія серйозно змінила стратегію.

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