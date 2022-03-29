Українські військові збили винищувач-бомбардувальник та БПЛА окупантів

Уже не вперше ППО збиває повітряні цілі в районі Ізюма

У небі над Харківщиною в районі міста Ізюм Збройні сили збили ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє повітряне командування «Схід».

«Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО 29 березня – мінус один БПЛА та мінус один «всепогодний» винищувач-бомбардувальник. Немає для вас над Україною сприятливої погоди і не предбачається», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

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