  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські військові збили винищувач-бомбардувальник та БПЛА окупантів

    Над Харківщиною українська ППО збила винищувач-бомбардувальник та БПЛА - Українські військові збили винищувач-бомбардувальник та БПЛА окупантів
    Над Харківщиною українська ППО збила винищувач-бомбардувальник та БПЛА
    фото з відкритих джерел

    Уже не вперше ППО збиває повітряні цілі в районі Ізюма

    У небі над Харківщиною в районі міста Ізюм Збройні сили збили ворожий винищувач-бомбардувальник та безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє повітряне командування «Схід».

    «Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО 29 березня – мінус один БПЛА та мінус один «всепогодний» винищувач-бомбардувальник. Немає для вас над Україною сприятливої погоди і не предбачається», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 28 березня Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів.

    Нагадаємо, на сході ЗСУ збили літак та два безпілотники, відбили сім атак ворога.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна військові Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові збили винищувач-бомбардувальник та БПЛА окупантів