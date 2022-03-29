Житомирщина: влада Овруча просить людей ночувати в укриттях

Через високу загрозу авіаударів мешканців закликали не виходити зі сховків

На сторінці Овруцької міської ради у Facebook звернулися із важливим проханням до місцевих жителів: провести ніч в укриттях. Та зазначили, що ворог застосовує терористичні методи ведення війни та завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.

«Через загрозу авіаударів на території Овруцької територіальної громади наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч», – зазначили на сторінці Овруцької міської ради.

Там зазначили, що особливо це стосується жителів багатоповерхових будинків.

Крім цього, наголосили вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення, тобто сирену, та одразу йти в укриття.

Нагадаємо, загарбники обстріляли склади військових частин на Житомирщині: є постраждалі.

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