Житомирщина: влада Овруча просить людей ночувати в укриттях
Через високу загрозу авіаударів мешканців закликали не виходити зі сховків
На сторінці Овруцької міської ради у Facebook звернулися із важливим проханням до місцевих жителів: провести ніч в укриттях. Та зазначили, що ворог застосовує терористичні методи ведення війни та завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.
«Через загрозу авіаударів на території Овруцької територіальної громади наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч», – зазначили на сторінці Овруцької міської ради.
Там зазначили, що особливо це стосується жителів багатоповерхових будинків.
Крім цього, наголосили вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення, тобто сирену, та одразу йти в укриття.
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