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    Події в Україні

    Житомирщина: влада Овруча просить людей ночувати в укриттях

    Житомирщина зазнає постійних обстрілів окупантів - Житомирщина: влада Овруча просить людей ночувати в укриттях
    Житомирщина зазнає постійних обстрілів окупантів
    фото з відкритих джерел

    Через високу загрозу авіаударів мешканців закликали не виходити зі сховків

    На сторінці Овруцької міської ради у Facebook звернулися із важливим проханням до місцевих жителів: провести ніч в укриттях. Та зазначили, що ворог застосовує терористичні методи ведення війни та завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення.

    «Через загрозу авіаударів на території Овруцької територіальної громади наполегливо просимо перебувати в укриттях всю ніч», – зазначили на сторінці Овруцької міської ради.

    Там зазначили, що особливо це стосується жителів багатоповерхових будинків.

    Крім цього, наголосили вчасно реагувати на сигнал цивільного оповіщення, тобто сирену, та одразу йти в укриття.

    Нагадаємо, загарбники обстріляли склади військових частин на Житомирщині: є постраждалі.

    Раніше ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині (фото).

    Також на Житомирщині авіація окупантів повністю зруйнувала село.

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    Теги: росія окупанти війна укриття Україна Житомирщина Facebook влада населення окупація #stoprussia
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    Житомирщина: влада Овруча просить людей ночувати в укриттях