У Бєлгородській області РФ пролунали вибухи (фото, відео)

Влада заявляє, що постраждалих нема, однак ЗМІ поширюють інші відомості

У соцмережах пишуть про те, що інцидент стався на території військового містечка

Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. За його словами, жертв та постраждалих серед мешканців немає.

«Зараз на території Бєлгорода та Бєлгородського району чути вибухи. Інцидент стався в районі села Красний Октябрь», – написав Гладков у Telegram-каналі.

За його словами, голова села прибув на місце події та перебуває на зв'язку з губернатором.

«Жертв та постраждалих серед мешканців немає. Руйнувань на території селища немає», – заявив Гладков.

Він додав, що на місці пригоди працюють екстрені служби.

Губернатор пообіцяв повідомити подробиці про причини того, що сталося пізніше.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, про чотирьох поранених військовослужбовців при попаданні снаряда у військове містечко у Бєлгородській області.

Також на відео із соцмереж видно момент вибухів.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби, причиною вибухів під Бєлгородом, згідно з попередніми даними, став «людський фактор».

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