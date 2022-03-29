Авіаудар по Миколаєву: з-під завалів ОДА дістали вже 12 загиблих, понад 30 поранених

Рятувальники досі працюють біля зруйнованої будівлі

У Миколаєві працівники ДСНС розбирають завали будівлі облдержадміністрації, по якій сьогодні було завдано удару. Наразі вже відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені. Про це інформує «Суспільне Миколаїв».

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де знаходиться облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі.

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, врятуватися змогли від 50 до 100 осіб.

Цілий день рятувальники розбирають завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей – їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.

Ще 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів – вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Крім цього, як відомо, було влучання і в житловий будинок.

Згодом рашисти обстріляли палац дитячої творчості у Миколаєві.

Читайте також: