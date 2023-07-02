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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 2:25 сирени повітряної тривоги залунали в Києві та області. Також загроза фіксується і в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворогом ударних дронів із південного напрямку.

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 2:29 має такий вигляд:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, на Миколаївщині та в Запорізькій області в ніч на 2 липня пролунали вибухи. В областях працювали сили протиповітряної оборони. 

До слова, завершилася 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 22 авіаційні удари, здійснив майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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