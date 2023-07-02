Атака ракет і дронів: у яких областях фіксується небезпека

Ворог знову тероризує українські міста

У ніч на 2 липня повітряна тривога охопила східні, центральні та південні області України. Ворог атакує ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами військових, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях фіксується загроза застосування ворогом ударних дронів.

«Одеська область – ракетна небезпека!», – попередили військові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оновлено о 1:14

Після 1:11 повітряна тривога поширилася також на Черкаську, Харківську, Донецьку та Полтавську області.

«Загроза застосування балістичного озброєння на Сході!», – додали Повітряні сили.

Оновлено о 1:41

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Миколаївщині і в Запорізькій області, за даними Повітряних сил, пролунали вибухи. В областях працюють сили протиповітряної оборони.

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА поширилася і на Вінницьку область.

На Одещині – відбій ракетної небезпеки.

Оновлено о 1:59

ЗСУ оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння для Полтавської, Донецької та Харківської областей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мапа тривог станом на 1:59 має такий вигляд:

Нагадаємо, російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорному морі два підводні ракетоносії. Сумарний залп «Калібрів» становить вісім ракет.

До слова, завершилася 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 22 авіаційні удари, здійснив майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.