Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака ракет і дронів: у яких областях фіксується небезпека

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака ракет і дронів: у яких областях фіксується небезпека
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Ворог знову тероризує українські міста

У ніч на 2 липня повітряна тривога охопила східні, центральні та південні області України. Ворог атакує ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За словами військових, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях фіксується загроза застосування ворогом ударних дронів.

«Одеська область – ракетна небезпека!», – попередили військові.

Оновлено о 1:14

Після 1:11 повітряна тривога поширилася також на Черкаську, Харківську, Донецьку та Полтавську області.

«Загроза застосування балістичного озброєння на Сході!», – додали Повітряні сили.

Оновлено о 1:41

На Миколаївщині і в Запорізькій області, за даними Повітряних сил, пролунали вибухи. В областях працюють сили протиповітряної оборони.

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА поширилася і на Вінницьку область. 

На Одещині – відбій ракетної небезпеки.

Оновлено о 1:59

ЗСУ оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння для Полтавської, Донецької та Харківської областей.

Мапа тривог станом на 1:59 має такий вигляд:

Атака ракет і дронів: у яких областях фіксується небезпека фото 1

Нагадаємо, російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорному морі два підводні ракетоносії. Сумарний залп «Калібрів» становить вісім ракет.

До слова, завершилася 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 22 авіаційні удари, здійснив майже 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: безпілотник ракета тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
22 червня, 02:02
Близько 5:00 ранку Львів атакували три ворожі безпілотники типу «Шахед»
Чому «Шахеди» вночі долетіли до Львова: пояснення Повітряних сил
20 червня, 12:17
Рашисти запустили із МіГ-31К три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал»
Окупанти вночі атакували Україну «Кинджалами»
22 червня, 10:40

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Атака ракет і дронів: у яких областях фіксується небезпека
Атака ракет і дронів: у яких областях фіксується небезпека
РФ вивела в Чорне море два ракетоносії: «Південь» оцінив загрозу
РФ вивела в Чорне море два ракетоносії: «Південь» оцінив загрозу
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
Чубаров розповів, хто вже вивіз сім’ї з Криму в очікуванні контрнаступу
Чубаров розповів, хто вже вивіз сім’ї з Криму в очікуванні контрнаступу
Підвищення тарифів на воду: Зеленський відреагував
Підвищення тарифів на воду: Зеленський відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
44K
Ексміністр, якого розшукують в Україні, опинився в США
29K
«Південь» повідомив про нову загрозу від окупантів
27K
ЗСУ збільшили тиск на війська РФ на лівобережжі Херсонщини – британська розвідка
7891
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду
5684
Скасування карантину та різке підвищення тарифів: що зміниться із 1 липня

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту