Усе через вишні. Суд засудив двох жінок за побиття чоловіка

Ковельчанин звинуватив ексдружину та доньку у нанесенні тілесних ушкоджень

Мешканець Ковеля отримав легкі тілесні ушкодження під час спроби перешкодити колишній дружині з донькою обривати вишню. Подружжя уже чотири роки живе окремо, однак жінка прийшла до будинку чоловіка зі спільною донькою, щоб набрати вишень. Коли власник помешкання вийшов у двір і спробував їх зупинити, екс-дружина почала бити його кулаками, а донька – пластиковим відром.

Після інциденту у ковельчанина діагностували легкі тілесні ушкодження, а на жінок склали адмінпротокол за побиття власника вишні. У підсумку сімейна бійка через вишню дійшла до суду, який оштрафував ексдружину та доньку ковельчанина на 1275 грн кожну, повідомляє Zaxid.net

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 29 жовтня, інцидент стався ще у червні 2020 року. Тоді Сергій П. побачив, що його донька Тетяна М. обриває вишні з дерева, яке росте на його приватній території. Разом з нею була його ексдружина Ольга П., з якою він прожив у шлюбі 13 років і розлучився в 2017.

Жінки начебто не відповідали на його запитання, тож він підійшов до драбини, на якій стояла донька, і «поклав руку на одну зі сходинок». Після цього обидві жінки нанесли йому кілька ударів, зокрема, пластиковим відром.

У суді обвинувачені розповіли свою версію подій. За словами Ольги П., чоловік почав трясти драбину, від чого її донька впала. «Він знімав відео на мобільний телефон та почав трясти драбину, на якій знаходилась дочка, від чого остання впала з цієї драбини. В цей час вона підбігла до [чоловіка] та почала його відштовхувати двома руками, щоб він не бив дочку. При цьому будь-яких ударів потерпілому не наносила», – так свідчила у суді обвинувачена жінка. Також і вона, і донька зазначили, що з Сергієм П. у них «неприязні відносини». Свою вину обидві обвинувачені не визнали повністю.

На місце Сергій П. викликав поліцію та написав заяву. До лікарів він не звертався, але через три дні тілесні ушкодження зафіксував судмедексперт. Він нарахував чотири удари на тілі чоловіка. Крім того, потерпілий пред’явив суду відеозапис з місця інциденту, на якому було видно, що жінки таки наносили йому удари.

На підставі цих доказів матір та її доньку визнали винними у порушенні ч. 2 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я). Суддя Петро Бойчук призначив їм штраф по 1275 грн кожній. Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік побив співробітника патрульної поліції, який приїхав на виклик щодо домашнього насильства.

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