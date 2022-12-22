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У Криму переполох: на півночі півострова вже майорить синьо-жовтий стяг (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Криму переполох: на півночі півострова вже майорить синьо-жовтий стяг (відео)
В окупованому Криму замайорів український прапор
скріншот

Місцеві «ватні» пабліки відмовляються вірити у побачене і вимагають пояснень від окупаційної адміністрації

У тимчасово окупованому Криму, в одному з населених пунктів, замайорів український прапор. Відповідне відео поширили місцеві «ватні» пабліки. 

У дописі зазначається, що синьо-жовтий стяг підняли у селі Міжводне Чорноморського району.

Ймовірно, синьо-жовтий стяг в окупованому Криму – робота партизанів, але пропагандистські Telegram-канали після оприлюдненого відео запанікували і вимагають пояснень, хто підняв український прапор над селом.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що ЗСУ визволять Крим від російських загарбників до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

Додамо, триває 302-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення

Теги: окупанти прапор обстріл Telegram робота населення ворог відео

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