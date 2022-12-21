Коли ЗСУ визволять Крим: прогноз генерала Ходжеса

Генерал вважає, що допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, доти півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни

Українські військовослужбовці визволять Крим від російських загарбників до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року. Про це повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес, передає Atlantic Council.

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За його словами, зовсім необов’язково задля звільнення Криму кидати танки на штурм Перекопу. На його думку, аби звільнити півострів від російських військових, достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання – Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь.

«Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил», – підкреслив Ходжес.

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Американський генерал вважає: причина того, що українці ще не мають у своєму арсеналі цієї зброї, полягає в тому, що надто багато людей в Адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму.

«Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби», – пояснює експерт.

Проте, за його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, доти півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни.

«Я думаю, що Крим – це ключ до перемоги. Це вирішальна територія. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту», – вважає Ходжес.

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Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.