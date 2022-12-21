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«З багатьма українськими прапорами»: Усик розповів, як повернеться до Криму (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«З багатьма українськими прапорами»: Усик розповів, як повернеться до Криму (відео)
Усик очікує на деокупацію українського півострова
фото з відкритих джерел

Олександр Усик планує з багатьма українськими людьми заїхати у звільнений від росіян Крим

Боксер Олександр Усик, який народився у Сімферополі, чекає, коли можна буде повернутися до окупованого Росією Криму. Відповідне відео з'явилось на каналі 404boxing.

«Будемо разом заїжджати в наш Крим. З українськими прапорами, українськими людьми. І це будуть найсильніші та найвірніші люди», – сказав Усик.

Раніше повідомлялось, що Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри.

Також з'явилась інформація, що Усик отримав ще одного обов'язкового претендента на бій.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: Олександр Усик Крим деокупація війна прапор України

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