У Криму шторм змив окопи росіян на пляжах (відео)

Фортифікації росіян у Євпаторії буквально знищило водою Чорного моря

Тимчасово окупований Крим нарив украй потужний шторм. На півострові одночасно йде сніг, дощ, вирує ураган та повінь. Море змило усі окопи, які росіяни підготували на випадок наступу ЗСУ. Як повідомляє Телеграм-канал «Кримський вітер», фортифікації росіян у Євпаторії буквально знищило водою Чорного моря.

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«У Євпаторії море змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти», – пише канал.

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На кадрах видно, що на пляжі залишилися ледь помітні сліди від окопів. Гігантські хвилі розбили їх вщент.

Нагадаємо, у Криму вирує сильний шторм. Вітер вириває дерева з коренем, а вода змиває дороги. Від потужної негоди потерпає західне узбережжя півострова.