ЗСУ прокоментували плани Росії побудувати підводний тунель до Криму

Ворог не зможе непомітно реалізувати підводні ходи до півострова

Росія не зможе приховати будівництво підводного тунелю до Криму. Сам проєкт має нежиттєздатний вигляд. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

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«Звісно, що це неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо», – наголосив представник ВМС.

За його словами, будівництво подібних проєктів у розвинених країнах займають декілька років. До того ж важливо враховувати вартість спорудження такого тунелю.

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«Сам проєкт (будівництва тунелю до Криму, – «Главком») не видається життєздатним», – зауважив Плетенчук.

Нагадаємо, що за даними The Washington Post, російські та китайські бізнесмени, тісно пов'язані з урядом, наприкінці жовтня провели секретне обговорення планів будівництва підводного тунелю, що може з’єднати РФ із окупованим Кримом. Росіяни хочуть створити транспортний маршрут, захищений від українських атак.

Раніше повідомлялося, що українські війська успішно витісняють російський флот із Криму.

До слова, генерал-майор, голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів нові подробиці удару по Кримському мосту, завданого нашими військами 17 липня 2023 року.