Негода у Криму: вітер зриває дахи і валить дерева

У зв'язку із погіршенням погодних умов у регіоні створено оперативний штаб

У Криму вирує сильний шторм. Вітер вириває дерева з коренем, а вода змиває дороги. Від потужної негоди потерпає західне узбережжя півострова.

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Так, у Севастополі зриває дахи і обшивку з будинків. У Євпаторії 5 будинків підтоплено, евакуювали 15 осіб. Трасу залило морем.

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У селищі Героївське (район Керчі) через шторм 40 будинків заблоковано.

У зв'язку із погіршенням погодних умов у регіоні створено оперативний штаб.

Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

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У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.