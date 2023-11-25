Кримський міст Україні допомогла вразити росіянка, яка відпочивала на яхті (відео)

Росіянка зафільмувала внутрішні конструкції арки

Українські військові, отримавши конструкторські документи Кримського мосту, вже розуміли, яким чином потрібно завдати по ньому удару. Однак ще одним джерелом інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту і зафільмувала внутрішні конструкції арки. Про це в ексклюзивному документальному фільмі «СБУ. Спецоперації перемоги» розповів підполковник військової контррозвідки Служби безпеки України «Єнот».

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Ця інформація дала розуміння, в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести йому максимальне пошкодження.

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«За тими документами, які ми читали, ми вже розуміли, як воно має виглядати. Але одне діло, коли воно на кресленнях, а інша справа, як воно вживу зроблено. Під час підготовки до операції більшість інформації, яка використовувалася для розвідки, отримувалася з відкритих джерел», – розповів «Єнот».

Військовослужбовець військової контррозвідки СБУ «Хром» каже, що кожен росіянин зі смартфоном – це їхній ліпший друг, товариш і клієнт.

«Ми маємо змогу спостерігати багато об'єктів всередині самої Росії, на окупованих територіях і таке інше. Хай більше знімають і фотографують, і викладають, і записують», – розповів «Хром».

Нагадаємо, що Василь Малюк анонсував низку «сюрпризів» для російських загарбників у Криму.

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Як відомо, 17 липня після вибуху впав проліт Кримського мосту.

Також потужний вибух пролунав у районі Кримського мосту й 8 жовтня 2022 року.