У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ
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На даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги
У Кривому Розі ввечері, 15 липня, пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».
Детальної інформації поки немає. Повідомляється, що на даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги.
Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.