У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ

На даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги

У Кривому Розі ввечері, 15 липня, пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».

Детальної інформації поки немає. Повідомляється, що на даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.