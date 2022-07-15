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    Події в Україні

    У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ

    У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    На даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги

    У Кривому Розі ввечері, 15 липня, пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Дніпро».

    Детальної інформації поки немає. Повідомляється, що на даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги.

    Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 15 липня
    Теги: росія окупанти війна Дніпро Кривий Ріг Україна окупація #stoprussia
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    У Кривому Розі лунають вибухи – ЗМІ