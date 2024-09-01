У Кривому розі перекинулася фура з поросятами

Тварини загинули, однак деяким пощастило вибратися з розтрощеної вантажівки

У Кривому Розі сталася моторошна аварія – перекинулася фура, яка перевозила понад сотню поросят. Про це повідомляють місцеві пабліки Інцидент трапився на вулиці Кобилянського.

Тварини загинули, однак деяким пощастило вибратися з розтрощеної вантажівки.

«Є поросятка, в яких перебиті ноги, забої та інші травми. Нині небайдужі мешканці надають їм першу допомогу, налили миску воду, аби худобі було не так спекотно», – пишуть в мережі.

За попередньою інформацією, водій фури в якийсь момент втратив контроль над керуванням. Через отримані травми його та пасажира шпиталізували до лікарні.

Раніше у дорожньо-транспортну пригоду у Миколаєві потрапила вантажівка, яка перевозила туші заморожених собак, а також медичні відходи з лікарень Дніпра.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.