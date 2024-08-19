Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото)
Під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції
фото: пресслужба поліції

«Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів

У Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото) фото 1

ДТП сталася у селі Мольниця. За даними поліції, після зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

«18 серпня в адміністративних межах с. Мольниця після скоєння ДТП – зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі. 

Отримавши повідомлення про правопорушення для розшуку транспортного засобу та встановлення особи водія було орієнтовно наряди поліції Чернівецької області. Патрульні поліцейські спільно із співробітниками відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції на одному із автошляхів області зупинили розшукувану вантажівку «Камаз», – йдеться у повідомленні.

На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото) фото 2

Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат показав 1,94 проміле.

Надалі під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу.

На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Іван (Іван Лях) заїхав у будинок. ДТП сталась у середмісті. Під час спілкування з правоохоронцями представник Московської церкви лаявся і кричав на патрульних. 

Теги: священник Чернівці ДТП аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією джерел, митрополит УПЦ МП Лонгин сів п’яним за кермо
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
10 серпня, 12:46
Рух ускладнено в обох напрямках
Рух трасою Київ-Чоп ускладнено через ДТП
9 серпня, 20:32
Гелікоптер AH-64 Apache розбився під час планових льотних тренувань на військовій базі Форт-Новосел
На військовій базі у США розбився гелікоптер: льотчик-інструктор загинув
8 серпня, 08:18
Водій мотоциклу загинув на місці
У столиці сталася смертельна ДТП, рух у напрямку центру ускладнений (відео)
7 серпня, 10:02
Унаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей
На Хмельниччині автобус із дітьми потрапив у ДТП
6 серпня, 13:30
У Києві легкове авто на швидкості в'їхало у вантажівку
У Києві на проспекті Лобановського сталася смертельна ДТП (відео)
6 серпня, 09:06
Військова вантажівка протаранила цивільний автомобіль, у якому перебувала багатодітна родина
У РФ військовий автомобіль в’їхав у легковик: загинули мати з дитиною
31 липня, 03:50
Понад 20 осіб постраждали під час зіткнення поїзда і «Камаза» у Волгоградській області
У Росії зійшов з рейок пасажирський потяг: є постраждалі (відео)
29 липня, 13:52
У 2023 році в Україні сталося 23642 аварії з загиблими та травмованими, що майже на третину більше, ніж позаторік
Водіям буде непереливки? У Раді з’явився законопроєкт
24 липня, 14:45

Події в Україні

На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото)
На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото)
Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
Financial Times: ЄС прогнозує складну зиму для українців
Financial Times: ЄС прогнозує складну зиму для українців
ЗСУ відбили позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ відбили позиції на Сіверському напрямку: аналіз ISW
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
25K
Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст
19K
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?
15K
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
12K
19-річний турист із України видряпав свої ініціали на Колізеї
7619
Нардеп розповів, із якого віку слід мобілізувати українських чоловіків

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua