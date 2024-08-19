На Буковині нетверезий священник влаштував ДТП та побив поліцейську (фото)

Під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції

«Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів

У Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

ДТП сталася у селі Мольниця. За даними поліції, після зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

«18 серпня в адміністративних межах с. Мольниця після скоєння ДТП – зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

Отримавши повідомлення про правопорушення для розшуку транспортного засобу та встановлення особи водія було орієнтовно наряди поліції Чернівецької області. Патрульні поліцейські спільно із співробітниками відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції на одному із автошляхів області зупинили розшукувану вантажівку «Камаз», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат показав 1,94 проміле.

Надалі під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Іван (Іван Лях) заїхав у будинок. ДТП сталась у середмісті. Під час спілкування з правоохоронцями представник Московської церкви лаявся і кричав на патрульних.