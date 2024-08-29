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ДТП за участю нардепа Копитіна: родина політика звернулась до ЗМІ та громадськості

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ДТП за участю нардепа Копитіна: родина політика звернулась до ЗМІ та громадськості
Родина Ігоря Копитіна просить не поширювати інформацію та діагнози нардепа з посиланням на «власні джерела»
фото: Ігор Копитін/Телеграм

Зараз Ігор Копитін та його водій у важкому стані

Інформація про аварію за участі народного депутата від «Слуги народу» Ігора Копитіна відповідає дійсності. Зараз Копитін та його водій перебувають у важкому стані. Відповідна інформація оприлюднена у персональному телеграм-каналі Копитіна від імені його родини.

«На жаль, інформація про аварію на трасі підтвердилася. Зараз Ігор Копитін та його водій у важкому стані, вони дійсно отримали серйозні травми. Всі подробиці – пізніше. Всім, хто хвилювався, – вдячність», – йдеться у повідомленні.

Від родини Ігоря Копитіна – прохання до громадськості та ЗМІ поставитися з розумінням до ситуації. Не поширювати інформацію та діагнози з посиланням на «власні джерела». «Дітям та дружині зараз нелегко, додаткові питання можуть травмувати близьких. Обов'язково будемо тримати в курсі тут на каналі», – зазначили представники родини депутата.

ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва
ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва

Як повідомлялося, сьогодні 29 серпня стало відомо, що народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав серйозні травми. Як зазначається, ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

Теги: ДТП депутат водій аварія партія Слуга народу

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