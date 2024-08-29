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Водій вантажівки, яка перевозила заморожені собачі туші, пояснив походження вантажу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Водій вантажівки, яка перевозила заморожені собачі туші, пояснив походження вантажу
Аварія сталася на перетині проспекту Центрального та вулиці Шоста Слобідська
фото: «Новини-N»

Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації

Вантажівка, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду у Миколаєві, перевозила туші заморожених собак, а також медичні відходи з лікарень Дніпра. Про це у коментарі «Новинам-N» повідомив водій автівки. 

За словами водія, у кузові його вантажівки було 1,9 тонн різних медичних відходів з лікарень Дніпра. Згідно з укладеним договором, їх перевозили до Одеси для утилізації.

«Частина відходів має біологічний характер і перебувала у замороженому стані. За словами водія, це звичайна практика – медичні відходи для утилізації возять не лише з Дніпра, а й з інших міст України», – пише видання.

Водій припускає, що його слова неправильно зрозуміли, бо в ході оформлення ДТП він попросив поліцейського якнайшвидше оформляти документи, оскільки у нього в кузові «заморожені відходи», які відтануть та «почнуть смердіти». Йдеться, що нібито виникла плутанина, а на утилізацію з усієї України тіла тварин із ветеринарних клінік також возять під маркуванням у документах – «біологічні відходи».

Головне управління Національної поліції у Миколаївській області поінформувало що під час складання адміністративних матеріалів за фактом ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи..

Під час складання адміністративних матеріалів за фактом ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи
Під час складання адміністративних матеріалів за фактом ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи
фото: Поліція Миколаївської області, Facebook

Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації. Отримувач вантажу – компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни.

Задля перевірки законності перевезення та дійсності наданої документації відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».

З місця ДТП автомобіль з вантажем евакуйовано та відправлено до Одеси.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

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Теги: вантажівки Миколаїв документи водій автомобіль аварія перевезення ДТП

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