ДТП за участі Поворознюка: поліція розповіла деталі

ДТП сталося через те, що президент «Інгульця» не впорався з керуванням

Напередодні авто Поворознюка потрапило у дорожньо-транспортну пригоду поблизу Івано-Франківська

Аварія, яка сталася за участі президента «Інгульця» Олександра Поворознюка обійшлася без постраждалих. Зокрема, сам водій не був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомив керівник сектору комунікації поліції Івано-Франківської області Андрій Яцків в коментарі «Чемпіону».

Напередодні авто Поворознюка потрапило у дорожньо-транспортну пригоду поблизу Івано-Франківська. Як зазначив Яцків, ДТП сталося через те, що президент «Інгульця» не впорався з керуванням.

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Наслідки ДТП за участі президента клубу «Інгулець» фото: Facebook/Олександр Поворозюк

За словами керівника сектору комунікації поліції, на Поворознюка був складений протокол за 124 статтею КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). За цією статтею йому загрожує штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або позбавлення прав на строк від шести місяців до одного року.

Проте якщо президент «Інгульця» скористався правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду та його цивільно-правова відповідальність була застрахована, то він звільняється від адміністративної відповідальності за це порушення.

На пасажирському сидінні стоїть заглушка для паска безпеки за що теж передбачено покарання фото: Facebook/Олександр Поворозюк

На фотографіях, які президент Інгульця виклав у соцмережі, видно, що на пасажирському сидінні стоїть заглушка для паска безпеки. За це також передбачене покарання за умови, що був складений протокол щодо даного порушення.

Нагадаємо, у середу, 21 серпня, президент футбольного клубу «Інгулець», бізнесмен та одіозний підприємець з Кіровоградщини Олександр Поворозюк потрапив у ДТП на Прикарпатті.

Раніше президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк опинився у базі «Миротворець» за підтримку у листопаді 2013 року Віктора Януковича у рішенні щодо призупинення євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у бік Росії. Підприємець має щонайменше три судимості, одна з яких за статтею 86 КК України «Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна». Згодом він заявив, що «Миротворець» виключив його зі своєї бази.