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У Кривому Розі річка Інгулець почервоніла (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Кривому Розі річка Інгулець почервоніла (фото)
Наразі невідомо, яка сполука забарвила воду
фото: Перший Криворізький 

14 і 15 вересня рашисти гатили по дамбі поблизу міста

Сьогодні, 16 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині у річці Інгулець почервоніла вода. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці.

Як відомо, фахівці вже засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 15 вересня. 

Наразі невідомо, яка саме сполука забаврвила воду.

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Нагадаємо, 14 вересня російська армія випустила Кривим Рогом 8 ракет. Пізніше з'ясувалося, що це були ракети «Кинджал» та «Іскандер». Після цього в кількох районах міста зникло водопостачання, адже росіяни навмисне вгатили по гідротехнічній споруді. 

При ударі люди не постраждали, але у річці Інгулець піднявся рівень води до двох метрів. Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі було підтоплено було 112 житлових будинків.

Криворізькі фахівці ДСНС та інші служби спільно кілька разів підривали споруди, щоб уникнути катастрофічних наслідків масштабної аварії. 

Учора, 15 вересня, окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

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Теги: окупанти армія Кривий Ріг річка водопостачання

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