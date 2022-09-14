Арестович пояснив, чому рашисти вдарили по греблі в Кривому Розі

Такі атаки окупантів свідчать про наростання кризи у росіян на даній ділянці фронту

Радника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти своїм ударом по греблі в Кривому Розі планували змити понтонні мости українських військових на річці Інгулець. Про це він заявив в ефірі «Фейгін Live».

«Вони сьогодні зробили цікаву дію - влупили по греблі в Кривому Розі, очевидно, чекаючи, що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, наші переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі, переправлятися», – заявив Арестович.

Разом з тим радник Офісу президента підкреслив, що іншою метою російської атаки були спроби позбавити Кривий Ріг водопостачання.

«Російська армія далеко не завжди б'є навмисно по критичній інфраструктурі, але вона ніколи не звертає уваги на супутній збиток. Якщо потрібно вбити сто дітей - вони вб'ють для досягнення військових цілей, що ми неодноразово вже бачили. Це саме по собі є державним тероризмом», – зазначив він.

Арестович також зазначив, що такі атаки окупантів свідчать про наростання кризи у росіян на даній ділянці фронту.

«Я бачу чотири місця, де їх чекають великі неприємності. Тобто, коли угруповання (на правому березі - ред.) почне валитися, ми ще розріжемо його на чотири частини і доб'ємо», – додав радник.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Додамо, триває 203-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог здійснює вогневе ураження позицій наших підрозділів вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачене положення, переміщує свої війська та веде повітряну розвідку.