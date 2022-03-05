У Кривому Розі сталася пожежа на шахті: наразі гірники під землею

Про причини пожежі наразі не повідомляється

У шахті перебуває 11 осіб

На шахті «Тернівська» у Кривому Розі спалахнув трансформатор. Під землею залишаються 11 осіб. Про це повідомив Facebook голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Займання масляного трансформатора на шахті «Тернівська» Криворізького залізорудного комбінату. Напруга 1500В. Згоріло два трансформатори», – написав він.

За даними Вілкула, до підстанції підключено, зокрема, 199 будинків, чотири школи, сім дитсадків, два училища та восьма міськлікарня.

Він запевнив, що загрози для городян від пожежі немає.

«Але у шахті 11 людей. Наразі вивчається можливість підйому. Варіанти є», – зазначив Вілкул, додавши, що в причинах пожежі «розбиратимемося після гасіння».

Згодом стало відомо, що електропостачання лікарні вже відновлене.

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