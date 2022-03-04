Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами

Фахівці Держатомрегулювання підтримують зв’язок із керівництвом Запорізької АЕС

Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими окупаційними силами. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

«Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації», - йдеться в повідомленні

Інспекція інформує про стан енергоблоків:

Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.

Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.

Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Також повідомляється, що активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання України запевняє, що змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.