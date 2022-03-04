  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами

    Російські окупанти обстріляли та захопили Запорізьку АЕС - Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами
    Російські окупанти обстріляли та захопили Запорізьку АЕС

    Фахівці Держатомрегулювання підтримують зв’язок із керівництвом Запорізької АЕС

    Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими окупаційними силами. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

    «Наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації. Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації», - йдеться в повідомленні

    Інспекція інформує про стан енергоблоків:

    • Енергоблок № 1: планово-попереджувальний ремонт.
    • Енергоблоки №№ 2, 3: відключено від мережі та проводиться розхолодження ядерних установок.
    • Енергоблок № 4: у роботі, електрична потужність 690 МВт.
    • Енергоблоки № 5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

    Також повідомляється, що активовано Інформаційно-кризовий штаб Держатомрегулювання. Фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ підтримують зв’язок з керівництвом Запорізької АЕС.

    Державна інспекція ядерного регулювання України запевняє, що змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

    Читайте також: Російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
    Теги: Запоріжжя пожежа Росія окупанти обстріл АЕС Енергодар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами