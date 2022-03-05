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    Ситуація на Одещині: підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям (відео)

    Регіон готується дати відсіч окупантам - Ситуація на Одещині: підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям (відео)
    Регіон готується дати відсіч окупантам
    скріншот із відео

    Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів

    Одещина готується дати відсіч ворогу. На кордоні з невизнаним Придністров'ям українські військові підірвали залізничним міст, аби Росія не почала перекидати через кордон бойову техніку так званих миротворців із Тирасполя. Автомобільні пункти пропуску на цій ділянці україно-молдовського кордону вже кілька днів не працюють. Про це йдеться в ТСН.

    По кілька разів на день ворог із неба намагається промацати слабкі сторони оборони регіону. Над курортною Затокою протиповітряна оборона знищила російський літак, який бомбив селище.

    Через небезпеку повторних ударів місцева влада вирішила терміново евакуювати ціле село. З міста Білгород-Дністровського вивозять дітей сиріт.

    Одеса вже кілька днів поспіль формує стратегічний запас продуктів.

    Нагадаємо, російські окупанти готуються до висадки морського десанту на Одещині.

    Як відомо, окупанти кинуть «мобілізованих» з ОРДЛО наступати на Одесу та Київ – Генштаб.

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    Теги: ЄС Росія Молдова Одеса місцева влада літак військові Україна село міст кордон влада небезпека
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    Ситуація на Одещині: підірвали міст на кордоні з невизнаним Придністров'ям (відео)