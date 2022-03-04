Готується план евакуації мешканців Енергодара

Окупанти обстрілюють АЕС, в Енергодарі присутні російські війська

Наразі не буде евакуації мешканців Енергодара через ситуацію на Запорізькій АЕС, але план евакуації готується. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«План евакуації вже готується попри те, що зруйнована інфраструктура і місцями присутні російські війська», – запевнив Старух.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок цього на АЕС виникла пожежа.

О 6:20 рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на АЕС на площі 2 тис. кв. м.

Якщо на Запорізькій АЕС станеться вибух, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.