  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського

    • Розсилка
    <p>Хвиля &laquo;замінування&raquo; дісталася Кривого Рогу</p> - У Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського

    Хвиля «замінування» дісталася Кривого Рогу

    Невідомі повідомили про мінування лікарень, дитячих садів, будинку, в якому живуть батьки Володимира Зеленського, і вокзал «Кривий Ріг-Головний»

    У Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.

    Як повідомив «Перший Криворізький», повідомлення про замінування надійшло на адресу СБУ у Києві ще близько 14:00.

    «Невідомі повідомили про мінування лікарень, дитячих садів, будинку, в якому живуть батьки Володимира Зеленського, і вокзал «Кривий Ріг-Головний». Також невідомі повідомили, що бомба може бути закладена в пологових будинках і торгових центрах Кривого Рогу», - йдеться в повідомленні.

    Інформацію про можливе замінування об'єктів інфраструктури Кривого Рогу підтвердили правоохоронці.

    Нагадаємо, 12 липня Зеленський перебував із візитом на Дніпропетровщині, зокрема, у рідному Кривому Розі.

    Читайте також
    СБУ Кривий Ріг замінування Володимир Зеленський Дніпропетровщина будинок батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ