У Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського



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Хвиля «замінування» дісталася Кривого Рогу

Невідомі повідомили про мінування лікарень, дитячих садів, будинку, в якому живуть батьки Володимира Зеленського, і вокзал «Кривий Ріг-Головний»

У Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.

Як повідомив «Перший Криворізький», повідомлення про замінування надійшло на адресу СБУ у Києві ще близько 14:00.

«Невідомі повідомили про мінування лікарень, дитячих садів, будинку, в якому живуть батьки Володимира Зеленського, і вокзал «Кривий Ріг-Головний». Також невідомі повідомили, що бомба може бути закладена в пологових будинках і торгових центрах Кривого Рогу», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про можливе замінування об'єктів інфраструктури Кривого Рогу підтвердили правоохоронці.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський перебував із візитом на Дніпропетровщині, зокрема, у рідному Кривому Розі.